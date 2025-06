Bologna, obiettivo Tarrega: cuore Valencia, ma la sfida rossoblù lo tenta

Bologna, nuovo obiettivo in difesa in caso di partenza di Beukema: piace Cesar Tarrega, titolare nel Valencia e Spagna Under 21

Dieci giorni fa aveva giurato amore eterno al Valencia – «Il Valencia è la mia vita» – ma il calciomercato, si sa, ribalta tutto. E così César Tarrega, difensore centrale classe 2002 e titolare dell’Under 21 spagnola, oggi sta riflettendo seriamente sull’ipotesi Bologna. L’interesse dei rossoblù è concreto, come riporta La Gazzetta dello Sport, e il progetto di Vincenzo Italiano – ambizioso, solido, ben strutturato – non lascia indifferente il giovane centrale.

Il Bologna lo ha individuato come obiettivo principale nel caso in cui Sam Beukema – da settimane al centro di un serrato corteggiamento del Napoli – decida di fare le valigie. Il club emiliano ha già presentato un’offerta da 10 milioni per Tarrega, rispedita però al mittente: il Valencia ne chiede 15. Una cifra elevata, ma non fuori portata, considerando il profilo del giocatore e la necessità di garantire continuità al reparto difensivo.

Anche Lucumí potrebbe partire, mentre Erlic, pure lui in bilico, aprirebbe lo spazio per un altro obiettivo: Daniele Ghilardi dell’Hellas Verona. Su di lui pende una valutazione di 10 milioni, ma la Fiorentina ha diritto al 50% della futura rivendita. Intanto, il Bologna tiene d’occhio anche due alternative: Martin Vitik, centrale dello Sparta Praga con clausola da 13 milioni, e Diogo Leite dell’Union Berlino, difensore mancino valutato più degli 8 milioni messi finora sul piatto.

Tarrega, due metri di grinta e anticipo, è cresciuto tra Don Bosco, Patagona, Levante e Valencia, club che considera una seconda pelle. Ma anche i sogni, a volte, passano da nuove sfide. E il Bologna, oggi, rappresenta una delle più intriganti.