Bologna, Orsolini: «Meritavamo di vincere. Euro2020? Ci spero»

Riccardo Orsolini, autore del pareggio del Bologna contro la Fiorentina, ha parlato ai microfoni di DAZN alla fine del match. Le sue parole.

MATCH – «L’abbiamo ripresa per i capelli ma questa era una partita da vincere. Senza nulla togliere alla Fiorentina, ma abbiamo dominato per tutto l’arco dell’incontro. Loro hanno segnato un gran gol, ma avremmo meritato di più. Una sconfitta ci avrebbe fatto male. Oggi a volte non riuscivo ad alzare la palla, soprattutto per la stanchezza nel finale. Invece sulla punizione è successo… Ora guardiamo avanti».

EURO2020 – «Questa è una domanda difficile… (ride, ndr) Penso a far bene al Bologna, e mister Mancini se sceglierà di chiamarmi sarebbe un orgoglio sia per me che per questa gente che mi supporta sempre. Ci spero»