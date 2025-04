Bologna, Orsolini ad un bivio: rinnovo con i rossoblù o salto in una big? Una squadra alla finestra

Orsolini ad un bivio: rinnovare con il Bologna o provare il salto in una big? Una squadra in A ci sta pensando per la prossima stagione

Il gol decisivo di Orsolini contro l’Inter ha acceso l’entusiasmo del Bologna e quello di Napoli, riportando i partenopei in vetta alla classifica a pari punti con i nerazzurri a cinque giornate dal termine. L’esterno offensivo, guidato da Vincenzo Italiano, vive una stagione brillante: ha già messo a segno 12 reti in campionato, confermandosi in doppia cifra per il terzo anno consecutivo. Le sue prestazioni hanno attirato l’interesse del Napoli, pronto a puntare su di lui per rafforzare il reparto offensivo.

Secondo La Repubblica, i contatti tra Orsolini e il club azzurro sono avviati da tempo. Con un contratto in scadenza nel 2027, il giocatore si trova di fronte a una scelta cruciale: restare a Bologna per guidare il progetto Champions o tentare il salto in una big. Il Napoli, impegnato a ricostruire un attacco competitivo anche in vista del ritorno in Europa, potrebbe affiancare Orsolini a Politano, ormai non più sufficiente da solo a sostenere il peso della fascia destra.