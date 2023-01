Bologna, Orsolini si è ripreso la scena

Il Bologna vince contro lo Spezia e ritrova Orsolini, l’attaccante in questo 2023 sta navigando su medie importanti ed è sempre più decisivo

Bentornato Orso. Un’esclamazione che a Bologna in queste ultime settimane avranno fatto spesso. Il classe ’97 dopo un periodo con le polveri bagnate ha ritrovato brillantezza e voglia di lottare per la maglia. Corre a dare una mano alla difesa e un secondo dopo lo ritrovi dalla parte opposta a imbastire l’azione offensiva. Dribbling, tiri, mancino pericoloso e ora è anche tornato decisivo in zona gol. Lo zampino nella rete di Posch, un gol annullato e poi la segnatura per il 2-0. Per La Gazzetta dello Sport è da 7.5.