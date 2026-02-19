Connect with us

Bologna, Italiano nel post gara: «Speriamo di espugnare anche il Dall’Ara, ormai sembra di avere una maledizione»

2 ore ago

Italiano Como Bologna

Bologna, Vincenzo Italiano ha parlato nel post partita: «Speriamo di espugnare anche il Dall’Ara, ormai sembra…»

Il Bologna si porta a casa il match d’andata contro il Brann grazie allo 0-1 firmato da Castro nei primi minuti, un gol che indirizza la sfida e consegna alla squadra di Italiano un vantaggio prezioso in vista del ritorno. Una prova solida, concreta, costruita sulla gestione dei momenti e sulla capacità di soffrire quando necessario.

Al termine della partita, Vincenzo Italiano ha analizzato la prestazione ai microfoni di Sky Sport, soffermandosi sull’approccio della squadra e sull’importanza del risultato ottenuto in trasferta.

Ultime Notizie Serie A: tutte le novità del giorno sul massimo campionato italiano

PAROLE – «Ci siamo adeguati perché sapevamo di trovare un terreno un po’ così. Siamo riusciti a vincerla e portarla a casa e adesso abbiamo un vantaggio di un gol. Era importante vincere oggi, i ragazzi hanno dimostrato una grande unione. Abbiamo perso tanto terreno in campionato, e adesso quello dovrà essere il nostro obiettivo»

«Permettetemi una battuta: speriamo adesso di espugnare anche il Dall’Ara, ormai sembra di avere una maledizione quando giochiamo in casa»

CASTRO «È un piacere avere ragazzi come lui, ovunque si trovi chiacchiera sempre di calcio. Ha iniziato a far gol con continuità e speriamo continui così. Ha un’educazione incredibile, è un uomo squadra. Si sacrifica tanto durante la partita, e oggi ha fatto un gran gol»

ANALISI «Abbiamo ridato un po’ di entusiasmo al gruppo dopo queste due vittorie consecutive. Giocare ogni tre giorni non è sempre facile, perché bisogna saper archiviare velocemente anche le sconfitte. Ultimamente stiamo concedendo poco, siamo molto più attenti rispetto a qualche partita fa».

