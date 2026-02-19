Bologna, Italiano nel post gara: «Speriamo di espugnare anche il Dall’Ara, ormai sembra di avere una maledizione»

Bologna, Vincenzo Italiano ha parlato nel post partita: «Speriamo di espugnare anche il Dall’Ara, ormai sembra…»

Il Bologna si porta a casa il match d’andata contro il Brann grazie allo 0-1 firmato da Castro nei primi minuti, un gol che indirizza la sfida e consegna alla squadra di Italiano un vantaggio prezioso in vista del ritorno. Una prova solida, concreta, costruita sulla gestione dei momenti e sulla capacità di soffrire quando necessario.

Al termine della partita, Vincenzo Italiano ha analizzato la prestazione ai microfoni di Sky Sport, soffermandosi sull’approccio della squadra e sull’importanza del risultato ottenuto in trasferta.

PAROLE – «Ci siamo adeguati perché sapevamo di trovare un terreno un po’ così. Siamo riusciti a vincerla e portarla a casa e adesso abbiamo un vantaggio di un gol. Era importante vincere oggi, i ragazzi hanno dimostrato una grande unione. Abbiamo perso tanto terreno in campionato, e adesso quello dovrà essere il nostro obiettivo»

«Permettetemi una battuta: speriamo adesso di espugnare anche il Dall’Ara, ormai sembra di avere una maledizione quando giochiamo in casa»

CASTRO – «È un piacere avere ragazzi come lui, ovunque si trovi chiacchiera sempre di calcio. Ha iniziato a far gol con continuità e speriamo continui così. Ha un’educazione incredibile, è un uomo squadra. Si sacrifica tanto durante la partita, e oggi ha fatto un gran gol»

ANALISI – «Abbiamo ridato un po’ di entusiasmo al gruppo dopo queste due vittorie consecutive. Giocare ogni tre giorni non è sempre facile, perché bisogna saper archiviare velocemente anche le sconfitte. Ultimamente stiamo concedendo poco, siamo molto più attenti rispetto a qualche partita fa».