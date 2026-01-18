Bologna, Italiano nel post gara: «Nel secondo tempo c’è stata una reazione ma il primo è stato negativo. Commisso? Ho i brividi»

Bologna, parla Italiano: «Nel secondo tempo c’è stata una reazione ma il primo è stato negativo. Abbiamo buttato via 45 minuti»

Prosegue il periodo difficile del Bologna, che dopo il successo ottenuto a Verona inciampa di nuovo al Dall’Ara, sconfitto 2-1 dalla Fiorentina. Una battuta d’arresto pesante, arrivata al termine di una gara in cui i rossoblù non sono riusciti a dare continuità ai segnali di ripresa mostrati nel turno precedente.

La prestazione non ha convinto Vincenzo Italiano, che all’intervallo ha deciso di rivoluzionare la squadra con quattro cambi. Nel post‑partita, ai microfoni di DAZN, il tecnico ha spiegato le sue scelte e analizzato una prova che, a suo dire, non ha rispettato le aspettative.

PAROLE – «Nel secondo tempo c’è stata una reazione ma il primo è stato negativo. Abbiamo buttato via 45 minuti, pensavo che con l’inerzia e il furore potessimo indirizzarla. Per questo nell’intervallo abbiamo fatto 4 cambi. Nel secondo tempo abbiamo giocato bene e avremmo potuto pareggiarla. Merito anche alla Fiorentina per l’ottimo primo tempo. La forma fisica e mentale doveva essere dalla nostra, dovevamo sfruttarla. Non siamo stati così intensi, come eravamo in precedenza. Oggi siamo venuti meno, abbiamo fatto fatica. Nel secondo tempo con i subentranti abbiamo giocato meglio e cambiato l’inerzia della gara. Sono quelle le partite che abbiamo disputato sempre»

RICORDO COMMISSO – «Ho i brividi, ho il ricordo di una persona fantastica, umile, ti abbracciava da papà, non ti faceva pesare niente. Perdiamo un grande appassionato di questo sport, sono rimasto impressionato da tutto ciò che ha dato ai colori viola. Sono dispiaciutissimo, un uomo così umile e appassionato, gentile e buono con tutti, perdiamo un grande uomo e una grande figura dello sport. Lui e sua moglie erano inseparabili, le ho scritto un messaggio e nei prossimi giorni vorrei sentirla. Mi spiace perché l’amore che aveva nei confronti del presidente era enorme, un abbraccio immenso anche a lei»

MERCATO – «Se Fabbian può passare alla Fiorentina? Secondo me è una questione sua con la società. Da parte mia il suo utilizzo è costante e lo vedete. Oggi è entrato e stava per fare doppietta. È un piacere allenarlo, ma non dipende da me».

