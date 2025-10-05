Bologna-Pisa 4-0, dominio totale da parte della squadra rossoblu - Calcio News 24

Bologna-Pisa 4-0: poker rossoblù al Dall’Ara, gara senza storia

Bologna-Pisa si chiude con un netto 4-0 in favore dei rossoblù, in una gara dominata dal primo all’ultimo minuto. Allo stadio Dall’Ara, la formazione di Italiano ha imposto un ritmo insostenibile per i toscani, sfruttando al meglio le occasioni e approfittando dell’espulsione di Touré nel primo tempo. Il match è stato di fatto indirizzato già nei primi 45 minuti.

La sfida si è sbloccata al 24’ con Cambiaghi, protagonista assoluto della prima frazione. L’attaccante del Bologna ha finalizzato una bella azione orchestrata da Orsolini e Dallinga, portando in vantaggio i suoi con un destro preciso. Pochi minuti più tardi, un errore in difesa del Pisa ha costretto Touré al fallo da ultimo uomo su Cambiaghi: cartellino rosso diretto e inferiorità numerica per la squadra di Gilardino.

Da lì in poi, Bologna-Pisa è diventata una gara a senso unico. Al 38’ è arrivato il raddoppio di Moro, che su punizione ha beffato Semper con una conclusione precisa. Due minuti dopo, ancora Cambiaghi protagonista: su rimessa lunga, ha servito Orsolini per il facile tap-in del 3-0. Il nazionale azzurro, oltre al gol, ha anche colpito un palo poco prima dell’intervallo.

Nel secondo tempo, Bologna ha continuato a gestire il possesso e ha trovato anche la quarta rete. Al 53’, Odgaard ha ricevuto palla da Dallinga, si è accentrato e ha calciato di sinistro: il tiro, deviato da Caracciolo, ha spiazzato Semper per il definitivo 4-0.

Nonostante i numerosi cambi effettuati da entrambe le squadre, il copione non è cambiato. Il Bologna ha sfiorato il quinto gol in diverse occasioni con Rowe, Fabbian e Dominguez, mentre il Pisa ha faticato a costruire gioco e non è mai riuscito ad impensierire seriamente Skorupski.

Il match Bologna-Pisa ha così confermato l’ottimo momento dei rossoblù, capaci di dominare in ogni zona del campo. Per il Pisa, invece, una serata da dimenticare, condizionata dall’espulsione e da una prestazione sottotono.

Il Bologna avanza così nel suo percorso stagionale con fiducia, mentre il Pisa dovrà analizzare gli errori e ripartire con maggiore determinazione in campionato.