Bologna-Roma 1-0: formazioni ufficiali e partita in diretta live – Serie A 2018/2019

Bologna-Roma, 5ª giornata Serie A 2018/2019: cronaca in diretta live con formazione ufficiali, risultato, pagelle, tabellino e sintesi

Bologna-Roma 1-0: il tabellino

MARCATORI: 36 pt’ Mattiello

BOLOGNA (3-5-2): Skorupski; De Maio, Danilo, Calabresi; Mattiello, Svanberg, Nagy, Dzemaili, Krejci; Falcinelli, Santander.

ROMA (4-3-3): Olsen; Florenzi, Manolas, Fazio, Marcano; Pellegrini, De Rossi, Cristante; Kluivert, Dzeko, Perotti.

NOTE: Ammoniti De Rossi (30′ pt), Cristante (34′ pt)

Bologna-Roma: diretta live e sintesi

40′ Florenzi prova il tiro dal limite ed il pallone termina appena largo oltre il palo sinistro, nulla di fatto;

36′ GOL! Passa in vantaggio il Bologna, Mattiello sblocca il risultato con una rete davvero fantastica aggianciando la palla su un cross al limite dell’area e concludendo con un rasoterra nell’angolo in basso a sinistra;

30′ Kluivert lascia partire un violento traversone che si spegne verso il fondo sfiorando il palo destro. Ancora un’ottima parata di Skorupski;

26′ Fazio stacca di testa dal dischetto, il pallone scende sulla destra ma il portiere si tuffa e para;

19′ Perotti con una palla alta cerca ma riesce a superare Skorupski;

17′ Dzeko fa partire un tiro da buona posizione, il tiro è ben contrastato dalla difesa;

10′ Fazio di testa colpisce verso la porta, il pallone viene però parato con un intervento di Skorupski;

8′ Ancora Bologna in avanti, Mattiello crossa in area ma la difesa della Roma allontana di testa;

6′ Dzemaili tenta la fortuna con un tiro dalla lunga distanza. Pallone ampiamente fuori;

4′ La Roma domina sin da subito, il Bologna studia l’avversario;

Le due squadre sono in campo, a breve il calcio d’inizio;

Bologna-Roma: probabili formazioni e pre-partita

Bologna e Roma si affrontano con l’unico obiettivo di invertire rotta. Felsinei e capitolini non hanno iniziato al meglio questa stagione, in quanto la squadra giallorossa ha saputo vincere sinora solo col Torino, mentre quella di Inzaghi non assapora ancora nessun successo. Nono posto, 5 punti, una sola vittoria, due pareggi interni con Chievo ed Atalanta ed una sconfitta al Meazza contro il Milan, ci si attendeva di più dalla banda di mister Di Francesco, che nei giorni scorsi in Champions ha rimediato una lezione di calcio dal Real in quel di Madrid (3-0). Il Bologna invece ha pagato dazio contro Spal, Inter e Genoa, guadagnando solo un misero punticino in trasferta nello 0-0 contro il Frosinone.

Con Pulgar squalificato, Donsah, Helaner e Paz indisponibili e con Destro e Palacio in forse, mister Inzaghi potrebbe optare per un 3-5-2 con Skorupski in porta e De Maio, Danilo e Gonzalez a completare il pacchetto difensivo. Mattiello, Poli, Nagy, Dzemaili e Dijks a centrocampo con davanti a loro Santander e Falcinelli.

Senza Pastore, Di Francesco potrebbe giocare con un 4-3-3 in cui a difendere la porta ci sarà Olsen coadiuvato da Florenzi, Manolas, Marcano e Kolarov. Centrocampo con Pellegrini, De Rossi e Cristante. Under, Dzeko e Perotti andranno invece a comporre il tridente d’attacco romanista.

BOLOGNA (3-5-2): Skorupski; De Maio, Danilo, Gonzalez; Mattiello, Poli, Nagy, Dzemaili, Dijks; Santander, Falcinelli. All.: Inzaghi

ROMA (4-3-3): Olsen; Florenzi, Manolas, Marcano, Kolarov; Pellegrini, De Rossi, Cristante; Under, Dzeko, Perotti. All.: Di Francesco

Bologna-Roma: i precedenti del match

Nelle ultime cinque gare non ci sono vittorie bolognesi, ma ben tre successi romanisti, il più ampio è il doppio 3-0 rifilato dai giallorossi ai felsinei nella stagione 2016/2017. I pareggi sono due, entrambi per 1-1.

Bologna-Roma: l’arbitro del match

Gara arbitrata dall’internazionale Massa, 37enne ligure. Il fischietto di Imperia sventola senza troppe cerimonie il cartellino giallo, mentre è molto più restio ad espellere.

