Bologna, Sansone: «Non siamo al top, ma niente alibi. Dobbiamo rialzarci»

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Nicola Sansone, attaccante del Bologna, ha analizztao la situazione del club rossoblù in un’intervista ai canali ufficiali

L’attaccante del Bologna Nicola Sansone ha analizzato la situazione ai canali ufficiali del club.

DICHIARAZIONI – «Volevamo partire forte facendo il nostro gioco e all’inizio ci siamo riusciti andando in vantaggio. Purtroppo non siamo riusciti ad andare all’intervallo sull’1-0 e poi è arrivato il gol nel finale che non ci voleva. Abbiamo giocato con pochi cambi e fisicamente non siamo al top, ma non cerchiamo alibi. Oggi abbiamo fatto il massimo con il giusto atteggiamento ma abbiamo perso, siamo delusi e amareggiati. Ora però guardiamo avanti. Ci mancano i risultati ma lo spirito del gruppo è quello giusto. Ora c’è la sosta, in queste due settimane dobbiamo lavorare per poi ripartire più forte e cercare di recuperare la forma fisica».