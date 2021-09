Bologna, Saputo in Italia: verserà 25 milioni nelle casse del club

Joey Saputo, presidente del Bologna, è arrivato in Italia: nei prossimi giorni verserà 25 milioni nelle casse del club

Joey Saputo è arrivato in Italia per stare vicino alla squadra di Sinisa Mihajlovic e versare nei prossimi giorni 25 milioni di euro nelle casse del Bologna per gestire i conti in rosso della società.

Come riportato da Il Corriere dello Sport, il bonifico verrà effettuato dopo la presentazione del progetto di bilancio per questa stagione durante il CdA previsto per sabato.