Bologna, scintille tra Danilo e Poli nei pressi della panchina

Nervi tesi in casa Bologna: i rossoblu stanno tentando la rimonta disperata contro il Milan. Scintille tra Danilo e Andrea Poli

(dal nostro inviato) – Il Bologna sta cercando disperatamente di portare a casa almeno un pareggio nella gara contro il Milan. I rossoblu hanno accorciato le distanze grazie al rigore procurato da Orsolini e trasformato da Nicola Sansone.

Nervi tesi comunque in casa Bologna: scintille tra Andrea Poli e Danilo, che si sono avvicinati alla panchina nel momento in cui Chiffi è andato al VAR per decidere sul rigore.