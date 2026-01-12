Bologna, buone notizie per Italiano! È pronto a tornare contro il Verona. Recupero fondamentale dall’infermeria

Bologna, Italiano può sorridere! È pronto a tornare contro il Verona. Recupero fondamentale per quanto riguarda gli infortunati

È la settimana decisiva per Lukasz Skorupski. Il portiere polacco, dopo aver riassaporato il campo con allenamenti parziali alla vigilia della trasferta di Como, è pronto al rientro a pieno regime. Il Corriere dello Sport scrive che mister Italiano conta di riaverlo tra i convocati già per la sfida contro il Verona, un recupero fondamentale per il Bologna. Tuttavia, il ritorno tra i pali da titolare potrebbe non essere immediato. L’ottimo rendimento di Ravaglia, cresciuto esponenzialmente durante l’assenza del polacco, ha creato una sana competizione: l’ex secondo è ormai molto più di un semplice rincalzo, un vero e proprio “primo e mezzo”.

Ultime Notizie Serie A: tutte le novità del giorno sul massimo campionato italiano

L’infortunio alla coscia destra, rimediato lo scorso 9 novembre contro il Napoli proprio nel momento migliore della sua carriera, ha costretto Skorupski a un lungo stop, facendogli perdere il posto da titolare sia nel Bologna che nella nazionale polacca. Il recupero è stato lento, ma la sua presenza in Arabia Saudita con il gruppo ha testimoniato il suo ruolo di senatore. Ora, dopo il rientro parziale della scorsa settimana, è atteso il ritorno integrale agli allenamenti.

Skorupski è un simbolo del Bologna, in rossoblù dal 2018. È a un passo dal diventare il secondo portiere per presenze nella storia del club, superando leggende come Antonioli e Pagliuca. Un traguardo storico che potrebbe raggiungere entro l’inverno.

Il futuro, però, potrebbe riservare una gestione diversa della porta rossoblù. La crescita di Ravaglia – costantemente uno dei migliori in campo nell’ultimo periodo – potrebbe portare a un’alternanza, trasformando la “monarchia assoluta” di Skorupski in una “diarchia”. Per il polacco, 34 anni, questa è solo una motivazione in più in una stagione cruciale: Europa League, difesa della Coppa Italia e i playoff di marzo con la Polonia per un posto al Mondiale da titolare. Il bello per Lukasz deve ancora arrivare, un passo alla volta.