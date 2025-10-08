Bologna, Skorupski nella storia: con i rossoblu raggiunto un record importante! - Calcio News 24

Bologna, Skorupski nella storia: 260 presenze e un traguardo sempre più vicino

Il Bologna continua a scrivere pagine importanti della sua storia, non solo grazie ai risultati di squadra ma anche attraverso le prestazioni dei suoi protagonisti più longevi. Tra questi c’è senza dubbio Lukasz Skorupski, che ha raggiunto un traguardo simbolico nel match contro il Pisa: 260 presenze ufficiali con la maglia rossoblù.

Arrivato sotto le Due Torri sette anni fa, Skorupski ha vissuto un percorso in continua crescita. Dopo un avvio con qualche incertezza, il portiere polacco si è imposto come uno dei punti fermi del Bologna, diventando stagione dopo stagione una garanzia tra i pali. Anche in questo avvio di stagione 2025/2026, il suo rendimento si è confermato ai massimi livelli, tanto da essere spesso inserito tra i migliori in campo.

Come riportato dal Corriere dello Sport, con le sue 260 presenze, Skorupski ha raggiunto due figure storiche del passato del Bologna: l’ex portiere Zinetti e l’attaccante Cappello. Ma il suo percorso non si ferma qui. Il traguardo è già puntato su altri due grandi nomi del passato rossoblù: Francesco Antonioli, fermo a quota 265 presenze, e Gianluca Pagliuca, che occupa uno dei gradini più alti con 270 partite disputate in maglia felsinea.

Il confronto interno con Orsolini, altro simbolo recente del club, è aperto e stimolante: l’esterno offensivo è a quota 266, arrivato a Bologna solo sei mesi prima del portiere. Entrambi rappresentano al meglio la continuità e l’identità del progetto sportivo portato avanti dalla società.

Raggiungere la top ten assoluta delle presenze nella storia del Bologna non sarà semplice. A occupare il decimo posto c’è Mario Gianni con 363 partite, mentre in cima alla classifica c’è una leggenda senza tempo: Giacomo Bulgarelli, che con 488 presenze detiene un record destinato a restare imbattuto ancora a lungo.

Tuttavia, la costanza, la professionalità e l’affidabilità di Skorupski lo hanno già reso una colonna del Bologna moderno. Il suo nome è ormai inciso nella storia recente del club, e la sua avventura sotto le Due Torri non sembra destinata a concludersi presto.