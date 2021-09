Bologna, Soriano: «Inter forte. Sapevamo sarebbe stata difficile»

Il centrocampista del Bologna, Roberto Soriano, ha parlato ai canali ufficiali del club dopo la sconfitta con l’Inter

Intervistato dai canali ufficiali del club, Roberto Soriano, centrocampista del Bologna, ha commentato così la brutta sconfitta per 6 a 1 rimediata contro l’Inter.

«Sapevamo che sarebbe stata una partita difficile: l’Inter è molto forte. L’avevamo preparata per provare a portare a casa dei punti, sapevamo che quando giochiamo pressando alto rischiamo di più dietro. Abbiamo avuto due grandi occasioni per il pareggio ma non siamo riusciti a concretizzarle, mentre hanno punito ogni nostro errore. Non ci aspettavamo questo sei a uno, ora studieremo tutti i nostri errori. Per fortuna martedì si torna in campo e dobbiamo pensare già alla prossima gara».