Bologna-Spal, Serie A 2018/2019: formazioni ufficiali e partita in diretta live

Bologna-Spal, 1ª giornata Serie A 2018/2019: cronaca in diretta live con formazioni ufficiali, risultato, pagelle, tabellino e sintesi

Dopo l’inizio scoppiettante dei due anticipi del sabato, le altre squadre di Serie A – ad accezione dei match delle genovesi – si apprestano a completare il primo turno stagionale. Tra queste, ci saranno anche Bologna e Spal, pronte a dare vita al primo derby emiliano della stagione. Reduci entrambe da una salvezza arrivata in extremis, le due formazioni puntano a confermare e, se possibile, a migliorare le posizioni maturate la scorsa stagione. Con un Inzaghi in più in panchina e un Verdi in meno in campo, i felsinei hanno l’obiettivo di trasformare l’anonimo campionato scorso, accompagnato da sonori fischi da parte dei suoi tifosi, in qualcosa di più esaltante e stimolante. Gli spallini, invece, nonostante qualche fisiologica difficoltà, hanno destato un’ottima impressione e, con un anno di esperienza in più, cercheranno di puntare a ottenere una salvezza ancora più tranquilla, con un Petagna in più. Appena disponibili verranno pubblicate le formazioni ufficiali e, a seguire, la cronaca live del match

Bologna-Spal: diretta live e sintesi

Diretta live dalle ore 20.30

Bologna-Spal: formazioni ufficiali

In attesa di comunicazione ufficiale

Bologna-Spal: probabili formazioni e pre-partita

Classificatesi, rispettivamente, al 15° e al 17° posto nella scorsa stagione, Bologna e Spal sono pronte a inaugurare il primo dei tanti derby emiliani targati Serie A 2018/2019. I felsinei, dopo il cambio di allenatore e un mercato non troppo soddisfacente, cercheranno di sfruttare al meglio l’entusiasmo portato dal neo tecnico Filippo Inzaghi. Con l’obiettivo di trasformare i fischi degli ultimi mesi in applausi, l’ex allenatore di Venezia e Milan, partito Verdi, punterà tutto sulla coppia d’attacco Palacio-Falcinelli con il 3-5-2 diventato ormai suo marchio di fabbrica. Dietro di loro spazio a Pulgar, con Dzemaili e Poli e la coppia Mattiello-Dijks sugli esterni. In difesa gli unici dubbi di formazione con Danilo pronto a giocarsi una maglia da titolare con Gonzalez.

Con la speranza di ripetere, magari migliorando, il piazzamento sorprendente della scorsa stagione, gli spallini sono reduci da un mercato che ha portato l’esperienza di Petagna ma ha anche mantenuto la maggior parte dei suoi gioielli più preziosi, come Lazzari. Con uno schieramento speculare, Semplici opta per Gomis in porta, nonostante l’arrivo di Milinkovic-Savic, sostenuto dal trio difensivo Vicari-Cionek-Felipe. A centrocampo, spazio a Everton Luiz, che soffia il posto a Viviani, con Schiattarella e Kurtic a coadiuvarlo. In avanti la coppia d’attacco di nuova formazione Petagna-Antenucci.

BOLOGNA (3-5-2): Skorupski; Calabresi, Gonzalez, Helander; Mattiello, Poli, Pulgar, Dzemaili, Dijks; Falcinelli, Palacio. A disposizione: Da Costa, Santurro, Danilo, Paz, De Maio, Mbaye, Nagy, Valencia, Svanberg, Krejci, Orsolini, Santander. Allenatore: Filippo Inzaghi.

SPAL (3-5-2): Gomis; Cionek, Vicari, Felipe; Lazzari, Kurtic, Everton Luiz, Schiattarella, Fares; Antenucci, Petagna. A disposizione: Milinkovic-Savic, Simic, Djourou, Costa, Dickmann, Esposito, Viviani, Missiroli, Valdifiori, Vitale, Paloschi, Moncini. Allenatore: Leonardo Semplici.

Bologna-Spal: i precedenti del match

L’incontro che andrà in scena allo stadio “Dall’Ara” di Bologna tra i padroni di casa e la Spal sarà il 31° precedente tra le due formazioni, per un bilancio complessivo di 21 vittorie, 3 pareggi e 6 sconfitte. L’ultimo derby giocato tra le mura amiche dei rossoblù risale alla scorsa stagione e gli uomini di Donadoni, sostituito da Inzaghi, si imposero per 2-1 con le reti di Poli e l’autogol di Salamon (di Antenucci il gol della bandiera). Prima di questo, gli ultimi incontri in Serie A risalgono agli anni ’50/’60, anni dell’ultima permanenza spallina nella massima serie prima del miracolo targato Semplici. Nelle 30 partite finora disputate sono state 64 le marcature messe a segno dai bolognesi e solo 30 le reti realizzate dai ferraresi.

Bologna-Spal: l’arbitro del match

Sarà Piero Giacomelli della sezione Aia di Trieste l’arbitro designato a dirigere la prima sfida di questa nuova stagione di Serie A di Bologna e Spal. Il direttore di gara friulano, classe 1977 e ristoratore di professione, è arbitro effettivo dal 1992 e della massima serie dal 2012 e può vantare già 101 presenze. I precedenti con gli spallini, per la stagione appena trascorsa, sono i due pareggi con Inter e Genoa, mentre quelli con il Bologna sono 21, di cui 11 vittorie, 4 pareggi e 6 sconfitte. A coadiuvare Giacomelli saranno Prenna e Bottegoni, il quarto uomo sarà Rapuano, mentre al VAR e all’AVAR ci saranno rispettivamente Nasca e Vuoto

Bologna-Spal Streaming: dove vederla in tv

Bologna-Spal sarà trasmessa a partire dalle ore 20.30 in diretta tv satellitare sulle frequenze di Sky Sport 1 (canale 201 dello Sky Box, in HD 240) e Sky Calcio 5 (canale 255 dello Sky Box) e in streaming per pc, smartphone e tablet su tutti i device iOS, Android e Windows Mobile tramite app Sky Go.