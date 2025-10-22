Bologna Steaua, Niccolini (vice di Italiano): «Ci siamo preparati bene e siamo pronti a questa sfida. Con il mister ci sentiamo sempre. Ecco come sta»

Bologna Steaua: una sfida cruciale in Europa League. Le dichiarazioni di Niccolini, vice di Italiano, alla vigilia del match.

La sfida Bologna Steaua rappresenta un appuntamento decisivo nel cammino europeo dei rossoblù. La formula dell’Europa League, simile a un mini-campionato, impone di raccogliere punti ovunque, e il match contro la Steaua Bucarest è un’occasione da non fallire. Nonostante l’assenza di Vincenzo Italiano per motivi di salute, il gruppo ha risposto con compattezza e spirito di sacrificio.

Il vice allenatore, incaricato di guidare la squadra in questa fase delicata, ha dichiarato: «Ci siamo preparati bene, nonostante l’emergenza. Il gruppo è fantastico, ha risposto con grande professionalità. Rispettiamo la Steaua, club di grande tradizione, ma siamo qui per fare la nostra partita e ottenere un risultato positivo».

Sul fronte medico, Italiano sembra in miglioramento: «Sta reagendo bene agli antibiotici, vedremo giorno per giorno come procede». L’assenza del tecnico, però, non cambia l’identità del gruppo. «Lavoriamo insieme da anni, condividiamo tutto: idee di gioco, scelte tattiche, gestione dello spogliatoio. Anche oggi ci siamo sentiti dopo l’allenamento, ma non serve parlare continuamente: c’è sintonia totale».

In merito all’emozione di guidare la squadra in una notte europea così importante, il vice non nasconde l’entusiasmo: «L’ho già vissuta a Firenze, ma l’adrenalina è sempre la stessa. È un orgoglio poter dare una mano in prima linea».

Parlando dell’avversario, la Steaua viene descritta come un collettivo solido e ben organizzato: «Nonostante non stiano vivendo un gran momento in campionato, in Europa è tutto diverso. Dobbiamo temere tutta la squadra, non solo un singolo. Sarà una partita dura, anche per il clima e l’ambiente. Ma ci siamo preparati studiando ogni dettaglio».

Sulla formazione, si deciderà tutto all’ultimo, compreso l’impiego di Rowe: «Sta ancora adattandosi, ma ha mostrato segnali positivi. Vedremo domani con il mister».

Dopo Bologna Steaua, si penserà al campionato e alla trasferta di Firenze. Ma ora, tutta la concentrazione è su questo scontro europeo che può indirizzare il destino del girone. Bologna vuole continuare a stupire anche in Europa.