Bologna, tentativo per Mandzukic prima del trasferimento in Qatar

Il Bologna ha provato il colpo Mario Mandzukic: alla fine il croato è approdato in Qatar: troppa distanza economica

Mario Mandzukic ha iniziato, pochi giorni fa, la sua nuova avventura in Qatar all’Al-Duhail ma come riporta il Corriere dello Sport, c’è stata la possibilità che il croato continuasse a giocare in Serie A con un’altra maglia.

Secondo il quotidiano romano il Bologna ha fatto un tentativo per convincere il croato a trasferirsi in Emilia, ma la troppa differenza economica con la proposta qatariota ha fatto gentilmente declinare l’offerta da Mandzukic.