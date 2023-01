Bologna, le parole di Thiago Motta in conferenza stampa in vista della partita con la Roma: «Ho entusiasmo e voglia di tornare in campo»

Thiago Motta, tecnico del Bologna, ha parlato in conferenza stampa in vista della ripresa del campionato, che vede i rossoblu contro la Roma. Di seguito le sue parole.

RIPRESA – «Stiamo bene e siamo pronti a ripartire in uno stadio che sarà pieno. Sarà una bella partita da giocare. Ho entusiasmo e voglia di tornare in campo, di provare le emozioni che ti danno le partite vere. Siamo contenti di poter competere subito contro una squadra competitiva come la Roma».

LUTTO MIHAJLOVIC – «É un momento che abbiamo passato insieme, abbiamo cercato di affrontarlo in gruppo. Non è facile lasciarsi alle spalle un dolore del genere, soprattutto per i ragazzi che con lui hanno passato tanti anni. Sinisa si merita tutto ciò che gli è stato dedicato per la persona che era».

MOURINHO – «Mourinho per me è una persona fantastica, con lui ho avuto modo di migliorarmi tanto e vincere quasi tutto. E’ sempre stato speciale per me, non solo per il rapporto giocatore-allenatore, ma come persona».

MERCATO – «Abbiamo un’idea ben precisa, sappiamo dove vogliamo migliorarci e come possiamo farlo. Inoltre, vogliamo dare la possibilità a ogni giocatore di migliorarsi, dandogli la possibilità di esprimersi che sia nel Bologna o meno. Siamo ambizioni, e abbiamo le idee chiare di quello che abbiamo davanti».

PELÉ – «Dispiace tantissimo per la persona, per quello che ha rappresentato nel calcio brasiliano e mondiale. Mi ricordo di mio papà quando mi diceva che era il miglior giocatore che avesse mai visto giocare, motivo per cu andava a vedere le sue partite dal vivo ovunque potesse. Condoglianze a tutti coloro che gli sono vicini».