Bologna, Vignato ha chiesto la cessione e la Sampdoria aspetta

Sampdoria: Emanuel Vignato ha chiesto la cessione al Bologna. Possibile lo scambio con i rossoblu: la chiave è Ronaldo Vieira

Emanuel Vignato ha chiesto la cessione al Bologna. L’attaccante classe 2000 intende cambiare aria entro la fine della sessione estiva di calciomercato perché estraneo al 3-5-2 utilizzato da Sinisa Mihajlovic in questo avvio di stagione.

Sulle tracce del talento rossoblù ci sono Sampdoria e Sassuolo. Blucerchiati in pole perché disposti a prelevare Vignato in prestito e offrire in cambio il cartellino di Ronaldo Vieira. I neroverdi, invece, preferirebbero imbastire una trattativa col Bologna per l’acquisto a titolo definitivo.