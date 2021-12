Bologna, Vignato: «La posizione preferita è che preferisco giocare»

Emanuel Vignato, giocatore del Bologna, ha parlato in conferenza stampa insieme a Sinisa Mihajlovic

BOLOGNA – «Cerco di fare sempre il meglio ogni volta che scendo in campo, per dare il meglio per la squadra, cercando di contribuire nel modo migliore. Ruolo preferito? “La posizione preferita è che preferisco giocare. Come potete vedere sto giocando in diversi ruoli e questo mi sta facendo crescere e sono contento».

FIORENTINA – «È un ricordo bellissimo che porterò con me. Difficile che possa realizzare altri tre assist come nella passata stagione, sarebbe bello poter farne anche solo uno».