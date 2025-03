Bologna, visita a sorpresa per la squadra: Valentino Rossi e Cesare Cremonini a Casteldebole – VIDEO

Bologna, Valentino Rossi e Cesare Cremonini hanno fatto una visita a sorpresa alla squadra dopo la vittoria contro la Lazio

Presenza speciale a Casteldebole alla ripresa degli allenamenti del Bologna dopo la vittoria per 5-0 sulla Lazio: Valentino Rossi e Cesare Cremonini hanno fatto visita alla squadra. Il nove volte campione del mondo di motociclismo e il cantautore bolognese, grande tifoso rossoblù, come riportato dal Corriere della Sera hanno incontrato i giocatori e l’allenatore Vincenzo Italiano. «Abbiamo fatto la salita di San Luca, poi Cesare mi ha detto che dovevamo venire a vedere il Bologna. Ho visto che state andando forte e segnate un sacco di gol» ha commentato il pilota, «Ci sono due cose da vedere a Bologna, San Luca e il Bologna».

Cremonini, ormai sempre più legato alla squadra, ha fatto da cerimoniere per Rossi, presentandogli squadra e staff. Cremonini ha anche raccontato il proprio entusiasmo per il momento del Bologna: «Ho rivisto gli highlights dell’ultima partita per due giorni di fila e ho tutte le volte i brividi. Date tutto, noi siamo con voi. Italiano? Lui è allenatore e anche ultras». Rossi invece ha scherzato sull’ottimo rendimento della squadra: «In bocca al lupo e via fino alla fine». L’entusiasmo del popolo rossoblù è alle stelle: in un solo giorno di prevendita, oltre 5.000 biglietti sono stati venduti per Bologna-Napoli, portando il totale degli spettatori certi a oltre 26.000.