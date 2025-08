Bologna, buona la prima: Immobile show e Levadiakos battuto 3-2

Bologna, show di Ciro Immobile contro i greci del Levadiakos: vincono i rossoblù 3-2 con una doppietta dell’ex Lazio

Prima uscita stagionale e primo successo per il Bologna di Vincenzo Italiano, che apre il proprio precampionato con una vittoria per 3-2 contro il Levadiakos, squadra della Super League greca. Un test importante per i rossoblù, utile per iniziare a mettere in pratica i primi principi del nuovo allenatore e valutare i tanti volti nuovi in rosa.

A prendersi la scena è stato senza dubbio Ciro Immobile, autore di una doppietta che ha indirizzato la gara nella ripresa. Il centravanti ex Lazio ha segnato al 47′ e al 62′, mostrando subito una buona intesa con i compagni e grande lucidità sotto porta. Un ottimo segnale per Italiano, che punta molto sulla voglia di rilancio del classe ’90.

Il Bologna, che ha ruotato parecchi uomini nel corso della partita, ha visto anche il debutto positivo di diversi nuovi innesti: tra questi Holm, Casale, Cambiaghi e Freuler, tutti impiegati dall’inizio. Bene anche Dallinga, entrato nella ripresa e autore del gol decisivo all’88′, pochi minuti dopo la rimonta del Levadiakos firmata da Layous, a segno su rigore al 78′ e poi ancora all’80′.

Nel complesso, una prova convincente per i rossoblù, che hanno mostrato buone trame offensive ma anche qualche disattenzione difensiva da limare. Da segnalare il primo match da titolare per il giovane portiere Garavelis tra i greci e l’arbitraggio affidato a Maria Sole Ferrieri Caputi.

Il tabellino

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Holm (46′ Posch), Casale, Lucumi (76′ Tomasevic), Lykogiannis; Freuler (83′ Nordvall), Ferguson; Orsolini (81′ Castaldo), Karlsson (67′ Dallinga), Cambiaghi; Immobile.

All.: Italiano.

A disp.: Ravaglia, Pessina, Pobega, Odgaard, Mazzetti.

LEVADEIAKOS (4-4-2): Garavelis; Tsapras, Liagas, Hanna, Vichos; Tshibola, Cokaj, Balzi, Kosti; Symelidis, Ozbolt.

All.: Papadopoulos.

A disp.: Anacker, Tsivelekidis, Filon, Katris, Manthatis, Kasemi, Pedrozo, Goumas, Verbic, Jallow.

Subentrati: Anacker, Tsivelekidis, Filon, Manthatis, Layous, Kasemi, Jallow.

ARBITRO: Ferrieri Caputi.

MARCATORI: 47′ Immobile (B), 62′ Immobile (B), 78′ Layous (rig.) (L), 80′ Layous (L), 88′ Dallinga (B).

AMMONITI: Filon (L).