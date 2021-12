Bonaventura: «C’è rammarico. Ora andiamo a Verona con tanta voglia di fare bene»

Jack Bonaventura ha parlato al sito ufficiale della Fiorentina dopo il pareggio contro il Sassuolo: le sue dichiarazioni

PAROLE – «C’è rammarico per questa partita, quindi dobbiamo fare bene la prossima. Il Sassuolo ci ha fatto correre tanto e sprecare tante energie. Per via dell’espulsione di Biraghi non siamo riusciti ad attaccare fino al 90′. Nel secondo tempo siamo entrati in campo convinti di poter fare almeno uno o due gol. Per le occasioni che abbiamo avuto, ne avremmo potuti fare molti più di due. Il mio ruolo viene valorizzato dal lavoro del mister Italiano. Ora andiamo a Verona con tanta voglia di fare bene».