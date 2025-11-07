Bondo sfida il Pisa: «Dobbiamo dare tutto stasera. Match decisivo per la salvezza? Dico che...» - Calcio News 24

Bondo, giocatore della Cremonese, si è espresso così prima della gara contro il Pisa. Le dichiarazioni

Il giovane attaccante della Cremonese, Matías Bondo, ha parlato in vista della prossima partita contro il Pisa, sottolineando l’importanza di questo match diretto per la classifica. Secondo il calciatore, il team deve affrontare la sfida con la giusta mentalità e determinazione, sapendo che una vittoria potrebbe dare slancio alla squadra nella lotta per i posti più alti della Serie A.

Bondo ha evidenziato il valore dell’avversario, definendo il Pisa una squadra ben organizzata e difficile da affrontare. Tuttavia, ha ribadito che la Cremonese deve concentrarsi sulle proprie qualità e fare di tutto per ottenere i tre punti. «Dobbiamo restare concentrati e combattere su ogni pallone, questo è uno scontro diretto e non possiamo permetterci di sbagliare», ha dichiarato.

Il giovane attaccante ha inoltre parlato del gruppo e dell’ambiente che si è creato all’interno della squadra: secondo Bondo, la coesione e il sostegno reciproco tra compagni saranno fondamentali per affrontare partite complesse come quella contro il Pisa. «La squadra è unita, ci sosteniamo a vicenda e sappiamo che ogni partita va affrontata con la massima concentrazione. I tifosi sono una spinta in più e ci aiutano a dare il massimo», ha aggiunto.

Infine, Bondo ha spiegato che il team è pronto ad affrontare la sfida senza paura, con l’obiettivo chiaro di vincere e consolidare la propria posizione. «Dobbiamo dare tutto sul campo, giocare con attenzione e determinazione e dimostrare la forza della Cremonese», ha concluso.

Come dichiarato a Sky Sport, la partita contro il Pisa rappresenta un momento cruciale della stagione, e per la Cremonese è fondamentale affrontarla con la giusta mentalità per centrare un risultato positivo e mantenere alta la fiducia nel gruppo.

LEGGI LE ULTIMISSIME DELLA SERIE A