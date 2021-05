Champions League, Boniek: «Una squadra che ha speso 100 milioni non ha tirato in porta»

Boniek punge il Manchester City su Twitter. Ecco le parole del vicepresidente della Uefa dopo la finale di Champions League

«Tutti parlano di un grande livello e di una bella partita… Vorrei solo far notare che una squadra, avendo giocatori da 100 milioni o più, non ha creato una sola situazione da goal e non ha tirato in porta… una sciocchezza»