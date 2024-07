Bonucci: «Thiago Motta-Juve? Grande scelta, ma lì NON c’è tempo. Sull’Italia dico QUESTO»

L’analisi di Leonardo Bonucci, ex difensore della Juventus e della Nazionale, sul futuro del club bianconero

Leonardo Bonucci, ex difensore della Juventus, ha parlato a Cronache di Spogliatoio.

THIAGO MOTTA ALLA JUVE – «Mi sembra una grande scelta, ma lì non hai tempo. Mi auguro che questo modo di giocare così diverso da quello che conosciamo in questi anni si installi velocemente. Lo dico per noi juventini».

NUOVO RUOLO IN NAZIONALE – «Ho parlato con Buffon a Lipsia, ma le voci sul mio ruolo in Nazionale sono puramente inventate. A luglio farò il corso da allenatore e poi mi riposerò. Voglio godermi il weekend di calcio di mio figlio. Mi ispiro ad allenatori come Conte e Mancini. Antonio scova dentro il tuo io interiore, la fame e la cattiveria da mettere in campo. Mancini con equilibrio e tranquillità ha fatto qualcosa agli Europei che nessun altro poteva fare».

RIGORE CONTRO LA SVIZZERA – «Perché non ho tirato? E’ stata una scelta frutto del rispetto fra compagni. Se al 90′ ho in mano il pallone da tirare per un rigore e viene un compagno a chiedermi se me la sento mi manda in confusione. Jorginho era il rigorista, mi sono detto: ‘Leo lascia andare così’. Poi mi sono pentito. Dopo abbiamo parlato, mi ha detto: ‘Potevi dirmelo, ero un po’ stanco, magari avresti potuto tirare tu. Col senno di poi si possono fare tante cose. Avrei potuto vincere anche 2 Champions, però non è successo».