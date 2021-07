Bonucci provoca l’Inghilterra: «Dovete mangiarne di pastasciutta» – VIDEO

Leonardo Bonucci, difensore dell’Italia, ha lanciato una chiara provocazione all’Inghilterra dopo la vittoria di Euro 2020 – VIDEO

Durante i festeggiamenti per la vittoria dell’Europeo, Leonardo Bonucci ha lanciato una frecciata agli inglesi. Il difensore della Juventus, autore del gol del pareggio, ha pronunciato queste parole.

«Devono mangiarne ancora di pastasciutta» il messaggio chiaro del giocatore azzurro, che non ha fatto giri di parole per esprimere tutta la sua gioia per l’Europeo.