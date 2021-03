Italia, Bonucci: «La priorità è la salute ma avere i tifosi all’Europeo…»

Leonardo Bonucci parla in vista della gara contro la Bulgaria e anche relativamente agli Europei: ecco le parole del difensore

Leonardo Bonucci, ai microfoni di Rai Sport, parla dei tifosi ai prossimi Europei.

EUROPEI A ROMA – «Ovvio che la priorità è la salute. Sappiamo gli sforzi che stanno facendo il Presidente e il Governo per far sì che quell’11 giugno del 2021 apra l’Olimpico con il numero che ci consentirebbe di avere tifosi presenti. Per noi sarebbe importante giocarlo in casa e sono sicuro che tutte le parti chiamate in causa faranno il massimo affinché la Nazionale possa giocare a Roma con i tifosi sugli spalti».

