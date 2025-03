Borghi difende Baroni: «Una follia non confermarlo per la Lazio, è stato il migliore!»

Le parole di Stefano Borghi, noto giornalista, sul futuro di Marco Baroni come allenatore della Lazio. Tutti i dettagli in merito

Stefano Borghi ha parlato a Cronache di Spogliatoio del futuro di Marco Baroni alla Lazio.

PAROLE – «Io spero che rimanga alla Lazio. Non riconfermarlo sarebbe una cosa folle. Baroni è stato forse il migliore allenatore del 2024 per la portata delle dimostrazioni che ha dato poi potrà aver pur sbagliato qualcosina ma Baroni ha fatto qualcosa ai limiti dello straordinario con i biancocelesti quindi non vedo perché non dovrebbe essere confermato».