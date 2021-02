Borja Mayoral: «Giocare insieme a Dzeko? Possibile, ma non decido io»

Borja Mayoral, attaccante della Roma, ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la vittoria contro lo Sporting Braga

Borja Mayoral, attaccante della Roma, ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la vittoria contro lo Sporting Braga. Le sue parole.

STATO FISICO – «Sono in un buon momento e sono contento di aiutare la squadra, ogni partita che gioco cerco di giocare bene e segnare, se posso lo faccio».

DZEKO – «Io imparo molto da Dzeko. Lui ha fatto mondo in carriera e cerco sempre di seguirlo, io gioco in maniera diversa perché attacco lo spazio maggiormente, poi è Fonseca che decide chi gioca. Giocare insieme a lui? Secondo me è possibile, non so però cosa ne pensi il tecnico. Questa è una domanda da fare a Fonseca, non posso dire molto»