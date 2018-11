Borja Valero parla del suo momento all’Inter, squadra a cui è legato dalla scorsa stagione: le sue sensazioni in nerazzurro

Borja Valero, da oltre una stagione all’Inter, parla del suo momento e del suo legame con il club nerazzurro. Dopo le 37 presenze totali della scorsa stagione, il centrocampista spagnolo, in quella in corso, ha collezionato fin qui 11 apparizioni, e dice: «Con l’Inter ho un bel legame, ho capito subito cosa significa questa squadra per la gente e come viene vissuta dai tifosi. Lo spogliatoio? Fare gruppo è fondamentale, se ognuno si fa gli affari suoi poi la squadra ne risente in campo» le parole rilasciate dal giocatore a Inter TV.

Borja Valero, nel corso dell’intervista concessa, ha parlato anche dei compagni di squadra: «Ho buoni rapporti con tutti, forse di più con quelli che masticano lo spagnolo. Peenso poi a quelli un pò più anziani come me: Padelli, Berni, Ranocchia. Mi fanno troppo ridere, stiamo sempre tutti insieme. Brozovic? E’ una persona fantastica, quando perde le partitelle si arrabbia sempre meno. A Berni piace molto la musica rock, Keita è un pò vanitoso, gli piace farsi tanti selfie e metterli su Instagram».

Sul suo più bel ricordo da calciatore, lo spagnolo ha dichiarato: «Fu a Bilbao, al San Mames fui applaudito dalla squadra avversaria. Un ricordo indelebile che porterò sempre con me». Sui giocatori più forti che sente più vicini alle sue caratteristiche: «Penso a Xavi per la sua intelligenza dimostrata sia in campo che fuori, Iniesta perché è un giocatore unico, David Silva visto che sta rendendo benissimo col City e con la Spagna. Poi mi vengono in mente Matthaus, uno dei più intelligenti della storia del calcio, e Redondo, uno dei giocatori che mi piaceva di più».