Borrelli post Udinese Cagliari: «Questo goal lo voglio dedicare a questo mio grande compagno di squadra» - Calcio News 24

Cagliari, Borrelli dopo il gol all’Udinese: «Dedica a Belotti, voglio ripagare la fiducia»

Dopo la sfida della sesta giornata di Serie A tra Cagliari e Udinese, terminata in pareggio, uno dei protagonisti in maglia rossoblù è stato Gennaro Borrelli, autore del gol che ha sbloccato il match. L’attaccante classe 2000 ha parlato in conferenza stampa esprimendo emozione e gratitudine per un momento molto importante della sua carriera.

«È un gol che ripaga tutti i sacrifici fatti – ha dichiarato Borrelli –. Lo abbiamo voluto dedicare a Belotti, che purtroppo è finito in infermeria. Gli siamo tutti vicini, e questa rete è anche per lui. Il gruppo è unito, e quando uno di noi soffre, lo sente tutta la squadra».

Con l’infortunio del “Gallo”, la responsabilità dell’attacco del Cagliari potrebbe ora ricadere proprio su Borrelli, ma il giovane attaccante ha dichiarato di vivere questo momento con grande serenità: «Le pressioni fanno parte del nostro mestiere. Ma io penso solo a lavorare, giorno dopo giorno, per farmi trovare pronto. Il mister mi sta dando fiducia, e io voglio ripagarla con prestazioni e impegno».

Contro l’Udinese, una delle squadre fisicamente più forti del campionato, Borrelli ha dimostrato personalità, riuscendo a ritagliarsi spazi importanti contro una difesa solida. «Loro sono tosti, hanno fisicità e intensità – ha spiegato –. Ma noi abbiamo fatto una buona prestazione. Non mi pongo limiti: continuo a lavorare con convinzione e umiltà, e voglio migliorare ancora tanto».

Alla domanda se sentisse di essersi tolto un sassolino dalla scarpa con questo gol, Borrelli ha risposto con maturità: «Assolutamente no. Essere al Cagliari è per me una grande soddisfazione. Indossare questa maglia è un onore. Il mister mi aiuta ogni giorno a esprimere al meglio le mie caratteristiche, e io voglio metterle al servizio della squadra. Se riesco a farla giocare meglio, allora sto facendo il mio lavoro».

Con questo gol e una prestazione di sostanza, Borrelli ha dato un segnale importante, dimostrando di poter essere una risorsa affidabile per il Cagliari in questa stagione. Ora toccherà a lui confermarsi, con la stessa grinta e determinazione mostrate contro l’Udinese.