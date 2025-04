Il Borussia Dortmund pensa già alla prossima stagione: si ripartirà da Cherki! Le ultime

Il Borussia Dortmund pensa alla prossima stagione dopo le delusioni di quest’annata: in estate l’obiettivo è Cherki

Nonostante il quarto di finale di Champions League contro il Barcellona, la stagione del Borussia Dortmund è stata deludente. Dopo l’esonero di Nuri Sahin nel gennaio scorso, il club ha ingaggiato Niko Kovac, ma l’allenatore non è riuscito a risollevare la squadra, che attualmente occupa il decimo posto in Bundesliga, a sette punti dalla zona Champions. Con la stagione che si sta concludendo, la dirigenza giallonera sta già guardando alla prossima annata e sta preparando alcuni colpi di mercato.

Secondo quanto riportato da Ruhr Nachrichten, uno degli obiettivi per l’estate sarà Rayan Cherki del Lione. Già nel mercato invernale i gialloneri avevano tentato di acquistarlo, ma le trattative con il presidente del Lione, John Textor, non hanno avuto successo. Tuttavia, con il suo contratto in scadenza nel 2026, il club francese potrebbe decidere di cederlo per evitare di perderlo a zero, aprendo la strada a un possibile trasferimento estivo. Il calciatore piace anche in Serie A, dove in passato è stato cercato da Atalanta e Lazio tra le altre.