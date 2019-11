Borussia Dortmund: Favre deve aggiustare la fase difensiva

Il Borussia Dortmund di Favre concede troppo. Va aggiustata la fase difensiva se il sogno è quello di vincere la Bundesliga

Dopo il sollievo per la vittoria in rimonta contro l’Inter, in casa Borussia Dortmund è tornato il pessimismo dopo il crollo in casa del Bayern. Oltre alla scarsa tenuta mentale di una squadra che sembra sempre sciogliersi sul più bello, vanno sottolineati i molteplici problemi difensivi dei gialloneri.

Oltre ai 15 gol subiti in 11 partite, le statistiche confermano le difficoltà. Il Borussia Dortmund è appena decimo per Expected Goals concessi, che sono 16.55. Grazie a Burki, i gialloneri incassano leggermente meno di quanto concedono. Non c’è dubbio che però Favre debba dare più solidità difensiva al Borussia Dortmund.