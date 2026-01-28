Borussia Dortmund-Inter streaming gratis?Dove vederla in tv

In molti si chiedono dove vedere la Champions in TV, specialmente quando si gioca una partita decisiva come quella di stasera, ovvero Borussia Dortmund-Inter. Tra le partite di oggi, quella dei nerazzurri è una delle più emozionanti: si sfidano due grandi del calcio europeo e i nerazzurri hanno ancora la possibilità di andare direttamente agli ottavi senza passare dai playoff.

Certo, i nerazzurri non stanno vivendo un momento particolarmente entusiasmante in ambito europeo: le tre sconfitte consecutive hanno in parte compromesso il percorso. Tuttavia, nulla è ancora perduto: c’è ancora la possibilità di entrare nelle prime 8 (vincendo e sperando in passi falsi altrui).

Di seguito andiamo a scoprire dove vedere Borussia Dortmund-Inter in streaming.

Guarda Borussia Dortmund-Inter su NOW

Borussia Dortmund-Inter in streaming? Tutte le info

Per quanto riguarda la partita in questione della UEFA Champions League, la sfida delle 21:00, in programma al BVB Stadion, sarà disponibile in streaming su NOW, il servizio online di Sky. Per accedere alla diretta è necessario attivare il Pass Sport, disponibile in due opzioni: 19,99 € al mese con vincolo annuale e pagamento mensile oppure 29,99 € per un mese senza impegno.

L’abbonamento comprende non solo Borussia-Inter, ma anche:

Tutte le competizioni UEFA (Champions, Europa League, Conference League);

Serie A Enilive, Serie C, Premier League, Bundesliga, Ligue 1;

Tennis con US Open, ATP Tour, WTA Tour, ATP Finals e WTA Finals, oltre a Wimbledon;

Formula 1 e MotoGP in esclusiva;

Basket italiano e internazionale (NBA, EuroLeague, EuroCup, Serie A LBA).

Per abbonarsi basta andare sul sito ufficiale di NOW. Nessuna possibilità di vederla invece in streaming gratuito: nel calendario della Champions League su TV8 in chiaro non rientra il match dei nerazzurri.

Borussia Dortmund-Inter: le probabili formazioni

La notte della verità per l’Inter in Champions è arrivata. Le tre battute d’arresto consecutive rimediate nelle ultime gare di Champions hanno reso il percorso dell’Inter decisamente più tortuoso, mettendo a rischio il lavoro positivo svolto nella fase iniziale del girone. Adesso la squadra si trova costretta a inseguire un risultato di alto livello che, peraltro, potrebbe non bastare, con l’ipotesi dei playoff sempre più concreta all’orizzonte.

Per quanto riguarda la formazione, pesa la prova opaca di Luis Henrique nell’ultima apparizione europea, terminata con un cambio anticipato dopo poco più di mezz’ora: in vista della sfida in Germania il suo impiego è in forte discussione, con Diouf e Carlos Augusto pronti a contendersi il posto sulla fascia destra. In avanti, al fianco di Lautaro Martínez, per Chivu sembra avere la precedenza Thuram, mentre Pio Esposito resta un’alternativa.

A centrocampo, l’infortunio di Barella costringe a ridisegnare l’assetto: il ruolo di regista dovrebbe andare a Zielinski, affiancato da Sucic e da Mkhitaryan, uno degli ex della partita. Nell’altro reparto, l’altro ex di turno, Akanji, è invece tra i principali candidati per partire dall’inizio in difesa.

BORUSSIA DORTMUND (4-5-1): Kobel; Schlotterbeck, Bensebaini, Can, Ryerson; Nmecha, Brandt, Groß, Adeyemi, Gittens; Guirassy. Allenatore: Niko Kovač

INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, Akanji, Bastoni; Diouf, Sucic, Zielinski, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro Martinez, Thuram. All. Chivu.