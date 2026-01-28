Infortunio Barella, ufficiale l’esito degli esami: il comunicato dell’Inter e le condizioni del centrocampista

Infortunio Barella, ufficiale l’esito degli esami: il comunicato dell’Inter e quanto dovrà rimanere fuori il centrocampista. Le condizioni

Dopo lo stop forzato che lo ha costretto a saltare la decisiva trasferta di Champions League a Dortmund, in casa Inter è arrivato il momento della verità sulle condizioni di Nicolò Barella. La mattinata di oggi è stata decisiva per capire l’entità del problema fisico accusato dal centrocampista sardo durante l’ultima rifinitura. Il vice-capitano nerazzurro si è recato presso l’Istituto Humanitas di Rozzano per sottoporsi agli esami clinico-strumentali di rito.

La diagnosi: “Lieve risentimento”

Il bollettino medico diramato dal club porta un parziale sospiro di sollievo, pur confermando lo stop. Gli accertamenti hanno evidenziato un “lieve risentimento al muscolo psoas della coscia destra”. Non si tratta dunque di uno strappo o di una lesione grave, ma di un fastidio a un muscolo molto delicato e fondamentale per la postura e la corsa, spesso sollecitato nei giocatori che fanno dell’intensità la loro arma migliore. Lo staff medico nerazzurro ha comunicato che le sue condizioni saranno “valutate giorno dopo giorno”. Una formula che suggerisce prudenza: Barella non verrà rischiato finché il dolore non sarà completamente sparito.

Tegola per Chivu: emergenza a centrocampo

Per Cristian Chivu, l’assenza pesa come un macigno. Senza l’agonismo di Barella, e con Hakan Calhanoglu ancora ai box, il centrocampo dell’Inter perde i suoi due pilastri principali contemporaneamente. La gestione “day by day” implica che Barella non solo salterà la sfida europea contro il Borussia, ma resta in forte dubbio anche per il prossimo impegno di campionato nel weekend. L’obiettivo dello staff è riaverlo al 100% per l’inizio di febbraio, evitando ricadute che potrebbero compromettere il finale di stagione. Nelle prossime ore si capirà meglio se il recupero potrà essere lampo o se servirà una settimana di riposo assoluto.

