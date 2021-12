Borussia Dortmund, mossa a sorpresa per trattenere Haaland. I dettagli

Il Borussia Dortmund cala il jolly per convincere Erling Haaland a restare: le ultime sul futuro dell’attaccante

Secondo quanto riportato dalla Bild, il Borussia Dortmund starebbe provando in tutti i modi a trattenere Erling Haaland, allontanando così le sirene di mercato sul suo conto. Come? Raddoppiando il suo ingaggio.

Dagli 8 milioni di euro all’anno, l’attaccante passerebbe a 16 milioni in virtù di un importante accordo pubblicitario con la Puma, sponsor tecnico del club giallonero. Il contratto di Haaland scade nel 2024, ma potrebbe lasciare la Germania in estate per 75 milioni di euro: anche la Juventus monitora la situazione.