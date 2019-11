Borussia Dortmund: nessuno in Bundesliga dribbla quanto Sancho

Jadon Sancho è forse il giocatore più importante del Borussia Dortmund. Ha numeri incredibili nel dribbling

Jadon Sancho è uno dei giovani di cui si parla di più in Europa, visto che col Borussia Dortmund ha dimostrato di saper fare la differenza ad alti livelli. L’ala inglese incide sia a destra che a sinistra. Capacità sontuose in fase di rifinitura e strepitose doti nel dribbling.

Dalla stagione 208-2019 in poi, Jadon Sancho è il giocatore che in Bundesliga più volte salta l’uomo. E’ successo finora 137 volte. Non stupisce che i principali club al mondo siano su di lui. Vedremo dove giocherà il prossimo anno.