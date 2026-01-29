Borussia Dortmund, Kovac dopo il KO con l’Inter: «Partita combattuta, sugli infortuni rispondo così. Loro un top team»

Borussia Dortmund, Kovac dopo il KO in Champions League contro l’Inter: le parole del tecnico dei tedeschi in conferenza stampa

Il tecnico del Borussia Dortmund, Niko Kavac, è intervenuto in conferenza stampa dopo il KO rimediato in Champions League contro l’Inter.

ANALISI – «La partita è stata combattuta, dal primo all’ultimo minuto. Non ci sono state molte occasioni. Abbiamo fatto qualche errore che abbiamo pagato a caro prezzo, la partita poteva finire tranquillamente 0-0. Siamo delusi per non essere riusciti a fare di più, ma ci sono i playoff che ci aspettano. Faremo lo stesso percorso della scorsa stagione».

SUGLI INFORTUNI – «Stamattina abbiamo avuto il problema di Anton, che non stava benissimo. Per il resto sapete la situazione. Avevamo vari giocatori non presenti in panchina, Mane ha avuto crampi alla fine ma ha giocato bene e abbiamo dovuto sostituirlo. Abbiamo inserito quelli che potevamo, spero potrà giocare di nuovo Schlotterbeck».

SE POSSIAMO PASSARE I PLAYOFF CON QUESTA ROSA? – «La situazione è diventata questa dopo la squalifica di Svensson. La rosa è ampia ed è in grado di giocare più competizioni».

SULL’INTER – «L’Inter è un top team con ottimi giocatori. La partita non è stata spettacolare, ma loro l’hanno controllata con le loro armi, cosa che fanno anche in Serie A. Hanno sfruttato due piccoli errori nostri, è una grande qualità».

