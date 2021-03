Genoa, Boselli: «Indimenticabile il mio gol che mandò in B la Sampdoria»

Mauro Boselli, ex attaccante del Genoa, ricorda quel gol alla Sampdoria nel derby che costrinse i doriani in Serie B: le sue parole

Mauro Boselli, ex attaccante del Genoa, ha parlato ai microfoni di Gianlucadimarzio.com.

GOL – «Lo ricorderò per sempre. Per quello che ha significato, quel gol è sicuramente tra i più importanti che ho segnato. È stata anche una rete molto bella, col pallone che è finito vicino al palo dopo un tiro di sinistro, che è il mio piede debole. Con quel gol ho mandato la Sampdoria in Serie B e ho conquistato l’amore dei tifosi del Genoa per tutta la vita».

LEGGI LE DICHIARAZIONI SU SAMPNEWS24