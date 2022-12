Botta e risposta tra Cummings e Giroud: «Com’è il mio inglese?»

L’australiano Cummings negli scorsi giorni si era lamentato con Giroud per il mancato scambio di maglia e per aver finto di non sapere l’inglese. La risposta dell’attaccante

Jason Cummings, centrocampista dell’Australia, aveva accusato nella giornata di ieri Olivier Giroud di non aver voluto scambiare la maglia con lui a fine partita in Australia-Francia in Qatar, fingendo di non sapere l’inglese. Non si è fatta attendere la replica dell’attaccante del Milan, che sui social risponde così.

«Ciao Jackson (Irvine, giocatore con cui ha scambiato la maglia ndr.), com’è il mio inglese, amico?».

