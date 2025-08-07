Brunori: «Palermo, ora basta nascondersi. Inzaghi ci ha dato nuove idee. Sulla Serie A…». Le dichiarazioni del centravanti rosanero

Un gol che ha riaperto le porte della Serie B, una fascia da capitano al braccio e la responsabilità di guidare la rinascita del Palermo. Matteo Brunori è l’uomo simbolo del club rosanero, il bomber che, dopo stagioni da protagonista assoluto, è chiamato a trascinare la squadra di Filippo Inzaghi verso il sogno della Serie A. Alla vigilia di un’amichevole di lusso contro il Manchester City, che rievoca ricordi europei, il capitano si è raccontato a La Gazzetta dello Sport. Un dialogo a cuore aperto in cui analizza il nuovo corso targato Inzaghi, fissa gli obiettivi e suona la carica per una stagione in cui il Palermo non vuole più nascondersi.

DALLA FINALE PLAYOFF ALL’AMICHEVOLE CON IL CITY – «Ripensando a quel giorno mi vengono ancora i brividi. Io più che una chiusura del cerchio spero sia un inizio per quello che vogliamo fare in questa stagione. Sappiamo che dobbiamo riportare l’entusiasmo che è mancato, anche per colpa nostra, l’anno scorso. Dobbiamo farlo con le idee nuove e i concetti giusti che ha introdotto Inzaghi».

A QUALE GIOCATORE DEL CITY SI ISPIRA – «Per noi è un grande onore poter giocare una partita del genere. Beh, sarebbe un po’ ingeneroso fare certi accostamenti, però a me è sempre piaciuto Bernardo Silva».

IL SUO NUOVO RUOLO DA RIFINITORE – «A me piace anche uscire un po’ e legare il gioco con i compagni, è un ruolo in cui mi trovo bene. Ho sempre giocato da attaccante, però nel calcio moderno bisogna adattarsi. Poi, con Pohjanpalo c’è un bellissimo rapporto e un’intesa nata fin da subito che cerchiamo di affinare ogni giorno».

UN NUOVO BRUNORI DOPO UN’ESTATE DA SEPARATO IN CASA – «Nel calcio le cose possono cambiare rapidamente. Non mi va di ritornare su certi discorsi, ormai è andata, sono felice di essere qua, mi sento bene, ma soprattutto vedo una squadra contenta e questo mi inorgoglisce. Quanto ai gol come ogni anno non mi pongo limiti, vediamo che succede».

AVERE INZAGHI COME ALLENATORE – «Sai che ha fatto la storia del calcio, qualsiasi suggerimento arriva in modo diverso. Consigli? Per lui fino a quando la palla non è fuori è sempre buona e bisogna farsi trovare pronti».

CHE PALERMO SARÀ – «Un Palermo che non molla perché stiamo facendo un intenso lavoro fisico per avere benzina, gamba e per avere tutti quanti i 90 minuti. Bisogna andar più forti degli altri, nella fase di non possesso diventa fondamentale».

CHI TEME DI PIÙ NELLA CORSA ALLA A – «Noi stessi, non possiamo e non dobbiamo pensare agli altri ma solo a quello che è giusto per noi».

LA RESPONSABILITÀ DI PUNTARE ALLA PROMOZIONE – «Tutta la squadra ha voglia di prendersela, abbiamo anche una grande voglia di rivincita per quello che non siamo riusciti a fare negli ultimi anni. Sarà necessario un percorso in cui la mentalità dovrà fare la differenza e con Inzaghi stiamo lavorando molto sotto questo aspetto».