Europa League
Brann Bologna 0-1: vittoria importante dei rossoblù in trasferta, si decide tutto al Dall’Ara! Decide il gol di Castro
Brann Bologna LIVE: sintesi, cronaca, tabellino e risultato del match d’andata dei playoff di Europa League 2025-2026
Conclusi i play-off di Champions League, l’attenzione si sposta ora sull’Europa League, dove cresce l’attesa per le sfide della fase a gironi. Al Brann Stadion va in scena il confronto tra Brann e Bologna, un match che promette intensità e grande interesse per entrambe le formazioni. Segui il live su Calcionews24.
LIVE BRANN BOLOGNA
9′ GOL BOLOGNA – Grande azione personale di Santiago Castro conclusa con un bel tiro in area. Palla indirizzata con precisione all’angolino basso di destra. Niente da fare per Dyngeland.
Inizia la sfida!
FORMAZIONI UFFICIALI BRANN BOLOGNA
BRANN (4-3-3): Dyngeland; De Roeve, Pallesen, Boakye, Soltvedt; Ingason, Sørensen, Myhre; Mathisen, Holm, Thornsteinsson. Allenatore: Freyr Alexandersson.
A disposizione: Vidtun Nilsen, Klausen, Finne, Dragsnes, Pedersen, Sande, Haaland, Eikrem, Remmem, Holten.
BOLOGNA (4-3-3): Skorupski; Zortea, Vitik, Lucumì, Miranda; Moro, Freuler, Ferguson; Bernardeschi, Castro, Cambiaghi. Allenatore: Vincenzo Italiano.
A disposizione: Ravaglia, Pessina, Pobega, Orsolini, Rowe, Heggem, Casale, João Mário, Odgaard, Sohm, Dallinga, Dominguez.
