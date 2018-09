Douglas Costa escluso dal Brasile, Tite: «Mancanza di disciplina»

Brasile atteso dalle sfide con Arabia Saudita e Argentina, il ct Tite ha escluso Douglas Costa: ecco le parole del selezionatore verdeoro

Sanzionato con quattro turni di squalifica per lo sputo a Federico Di Francesco nel corso di Juventus-Sassuolo, Douglas Costa deve fare i conti con l’esclusione dal Brasile per motivi disciplinari. Attualmente alle prese con un infortunio, l’esterno offensivo bianconero non è stato selezionato dal commissario tecnico Tite per i prossimi impegni in programma contro Arabia Saudita e Argentina. Ecco il commento dell’ex mister del Corinthians: «Non è stato convocato per due fattori: per l’infortunio che ha riportato e per l’incidente successo in campionato, un atto che ha evidenziato mancanza di disciplina».

Ecco l’elenco completo dei convocati del commissario tecnico verdeoro: Alisson (Liverpool), Ederson (Manchester City), Felipe (Gremio), Fabinho (Liverpool), Danilo (Manchester City), Alex Sandro (Juventus), Marcelo (Real Madrid), Marquinhos (PSG), Joao Miranda (Inter), Eder Militao (Porto), Pablo (Bordeaux), Casemiro (Real Madrid), Walace (Hannover), Arthur (Barcellona), Fred (Manchester United), Philippe Coutinho (Barcellona), Renato Augusto (Beijing Gouan), Everton (Gremio), Roberto Firmino (Liverpool), Gabriel Jesus (Manchester City), Malcom (Barcellona), Neymar (PSG), Richarlison (Everton).