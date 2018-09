Lo sputo di Douglas Costa a Di Francesco in Juventus-Sassuolo è diventato un fenomeno social in pochi minuti. Il brasiliano rischia una lunga squalifica

Douglas Costa come spesso gli succede ha dimostrato anche nella partita odierna contro il Sassuolo di essere in grado di spaccare le partite e fornire nuova linfa offensiva alla Juventus nei momenti di difficoltà. Il match del brasiliano in questo caso non verrà però ricordato tanto per la prestazione in campo quanto per un gesto sconsiderato che potrebbe costargli una lunga squalifica e che è stato criticato anche dal suo allenatore Massimiliano Allegri. Sul finire della partita Douglas Costa sputa in faccia a Di Francesco senza che sia stata una vero e proprio tentativo di indispettirlo da parte dell’attaccante neroverde. Una reazione del genere, che si sperava non si vedesse più sui campi italiani, ha ovviamente scatenato il pubblico dei social e su Facebook, Twitter e Instagram fioccano i meme sull’argomento. Vediamo insieme alcuni dei più curiosi e divertenti: