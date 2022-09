Brasile-Ghana finisce 3-0 per la Seleçao: Richarlison segna un super gol e Bremer fa l’esordio. Gli highlights della partita su Mola

Gli highlights di Brasile-Ghana si potrebbero riassumere con l’eurogol di Richarlison o nell’esordio di Gleison Bremer. Questi due momenti racchiudono al meglio la partita della Seleçao. Il primo rappresenta l’alta qualità messa in campo da Neymar e compagni, mentre il secondo è di assoluto interesse per l’Italia e per i tifosi della Verdeoro.

Due momento simbolici, ma andiamo per passi. Richarlison ha trovato il 2-0 con una rasoiata di prima da fuori area (guarda qui gli highlights di Brasile-Ghana gratuitamente su Mola). Un mix di qualità e fame, come quelle messe in campo dal Brasile di Tite. La Seleçao vuole tornare a vincere il mondiale dopo 20 anni e per quello che ha fatto vedere contro il Ghana sarà sicuramente una delle protagoniste. Neymar e compagni hanno illuminato con giocate di prima e numeri da capogiro dimostrando di avere grandi qualità tecniche. Insomma, il gioco c’è eccome e le idee pure. La Verdeoro sta imparando a sfruttare al meglio le sue peculiarità: dalla velocità di Richarlison e Vinicius Jr, alla tecnica di Neymar.

Anche dalla panchina poi le notizie sono state incoraggianti. Tra tutti Antony che ha fatto vedere di essere il solito Antony (tunnel da brividi al 75′). La notizia che forse interessa di più in Italia riguarda Gleison Bremer. Il difensore della Juventus ha fatto il suo esordio con il Brasile entrando al 45′ per Thiago Silva. Una prima positiva per il centrale bianconero, che ora mette nel mirino il mondiale in Qatar. Per Bremer la seconda opportunità sarà la sfida contro la Tunisia a Parigi del 27 settembre, poi parlerà il campionato e lui dovrà fare di tutto per convincere Tite a confermarlo anche in Qatar.