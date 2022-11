Le parole di Raphinha contro i tifosi brasiliani dopo l’infortunio di Neymar: «Gli augurano il peggio, non lo meritano»

Fa discutere in queste ore in Brasile la storia di Raphinha, condivisia sui suoi social. L’attaccante della verdeoro se la prende con i suoi tifosi, colpevoli ai suoi occhi di non supportare abbastanza la stella della nazionale, Neymar.

«I tifosi dell’Argentina trattano Messi come se fosse un Dio. I tifosi del Portogallo trattano Cristiano Ronaldo Come un Re. I tifosi brasiliani sperano che Neymar si rompa una gamba. É triste, il maggior errore della carriera di Neymar è essere nato in Brasile, questo Paese non merita il suo talento ed il suo calcio».