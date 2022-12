Brasile, Tite: «Non cambieremo modo di giocare. Balletti? Se devo li faccio»

Tite, commissario tecnico del Brasile, ha parlato alla vigilia della sfida contro la Croazia: le sue dichiarazioni

Tite, ct del Brasile, ha parlato alla vigilia del match con la Croazia per i quarti di Qatar 2022.

BRASILE OFFENSIVO – «Questa è l’identità del calcio brasiliano e della generazione attuale. Diamo loro la fiducia in modo che possano scendere in campo e dare il meglio. Queste sono le caratteristiche dei nostri giocatori ma ci vuole coraggio per giocare in questo modo».

ALEX SANDRO – «Non ha ancora lavorato abbastanza in campo. Deciderò tra l’allenamento di stasera e domani».

BALLETTI – «Questi giocatori potrebbero quasi essere miei nipoti, ma ho un legame con loro, quindi se devo ballare, ballo. Cercando però di farlo senza esibirmi e ho chiesto di ‘coprirmi».