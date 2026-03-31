Bremer Juventus, il difensore non è più intoccabile: i bianconeri valutano la cessione e fissano il prezzo per l’estate

Bremer Juventus, il club bianconero rivede le proprie strategie e considera l’addio del brasiliano, stabilita la cifra richiesta

La dirigenza della Juventus è entrata in una fase di valutazioni profonde per programmare il prossimo calciomercato. L’obiettivo è reperire risorse utili a rinforzare la rosa, con una sola certezza: Kenan Yildiz è considerato l’unico vero incedibile. In caso di mancata qualificazione alla Champions League, però, davanti a offerte importanti il club sarebbe costretto a prendere in considerazione qualsiasi cessione.

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Tra i nomi sul tavolo c’è quello di Gleison Bremer, ormai non più ritenuto intoccabile. Secondo Tuttosport, una sua eventuale partenza potrebbe rappresentare un’opportunità per tutte le parti. La Juventus valuta il difensore circa 60 milioni di euro, cifra che permetterebbe di alleggerire il bilancio dopo la decadenza della clausola rescissoria. Il brasiliano, seguito da tempo in Premier League, potrebbe cogliere l’occasione per un salto di carriera, ma l’addio sarebbe possibile solo dopo aver individuato un sostituto all’altezza. Intanto Bremer è concentrato sul finale di stagione e sugli impegni con il Brasile, dove ha trovato continuità e fiducia da parte di Carlo Ancelotti dopo il rientro dall’infortunio.

Alla Continassa, però, resta la sensazione che il centrale non abbia ancora ritrovato il dominio mostrato negli anni migliori. Luciano Spalletti ha elogiato la sua tenuta mentale post‑infortunio, evidenziando però un limite: la tendenza a modulare intensità e forza in base al livello dell’avversario. Una flessione che rende più accettabile l’idea di una sua cessione. Con i 30 anni alle porte e un contratto fino al 2029, Bremer e la Juventus si trovano davanti a un bivio: monetizzare in estate o proseguire insieme. In caso di addio, serviranno tempi adeguati e non trattative dell’ultimo minuto.