Bremer Juventus, l’esperto non ha dubbi: «Infortunio non grave. Ecco quando ritornerà»

La notizia dell’infortunio al menisco di Gleison Bremer ha rievocato nella Juventus i timori di un anno fa, quando la stagione del brasiliano si interruppe bruscamente a Lipsia, causando un crollo della difesa bianconera e delle ambizioni della squadra.

L’assenza di un “totem” come lui si fa sentire, ma il dottor Fabrizio Tencone, Direttore del Centro Isokinetic di Torino ed ex medico sociale della Juve, rassicura: «Non sarà una questione lunga. Un menisco è diverso rispetto a un crociato». Ecco la sua intervista a Tuttosport.



NESSUN ALLARME – «L’importante è che non si sia rotto il crociato, sarebbe stata tutta un’altra storia».



IL 10% DI PROBABILITA’ CHE AVVENISSE – «Non è una percentuale così precisa, in realtà. E allora mettiamola così: gli esperti sanno che sì, tutto questo può pure accadere. Ma il menisco è un’altra storia, ha tempi più rapidi».



TEMPI DI RECUPERO – «Dalle sei alle otto settimane, considerato il passato del giocatore, e chiaramente la sua struttura fisica».



IL RIENTRO IN CAMPO – «Solitamente il periodo di rientro in campo è dalle quattro alle sei settimane. Ma per Gleison ci vorrà qualcosa in più».



LA ROTTURA DEL MENISCO – «Eliminiamo ogni dubbio. Un menisco non si rompe per un sovraccarico, non a vent’anni, ai venticinque. Si tratta più spesso di un movimento, magari una torsione innaturale».



RESPONSABILITA’ DI CHI LO HA FATTO GIOCARE – «Questa è una tesi che si fa fatica a sostenere».



CORRELAZIONE CON L'OPERAZIONE SUBITA – «Sì, potrebbe esserci. La buona notizia? Pare che il legamento crociato non abbia subito alcun danno. L'operazione sarà pertanto minima».